فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365



بدأ فلسطينيون بالتوافد نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.



وأفاد مراسل الخليج 365 بأن مئات المتظاهرين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.



وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم " فلتُشطب أوسلو من تاريخنا".



ودعت الهيئة لـ"توجيه رسائل قوية بضرورة مغادرة اتفاقية أوسلو كمطلب شعبي ووطني عاجل، بما يعيد الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني الشامل ضد الاحتلال".



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وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة "حماس"، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "خروج جماهير شعبنا اليوم تبرهن على حاجته لبرنامج نضالي مشترك يقوم على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية".



وأضاف: "شطب أوسلو من تاريخ شعبنا أضحى مطلباً وطنياً وشعبياً وفصائلياً لإنهاء شرعية الاحتلال الصهيوني على أرضنا ولتدشين مرحلة جديدة من النضال والتحرر من الاحتلال تقوم على حفظ حقوق شعبنا ونصرة مقدساته".



ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، اتفاق "أوسلو" للسلام في أيلول/سبتمبر 1993، وتمخض عنه إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.