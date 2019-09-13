الإمارات: مقتل 6 من جنودنا إثر تصادم آليات عسكرية بـ"أرض العمليات"

أبو ظبي / الاناضول



أعلنت الإمارات، الجمعة، مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية بـ"أرض العمليات".

ولم تحدد وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، التي نقلت النبأ عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مكان الحادث، لكن يرجح أن يكون في اليمن؛ حيث تعد الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي الذي يقود عملية مسلحة ضد الحوثيين منذ 4 أعوام ونصف العام.

وأفادت القيادة العامة بـ"مقتل 6 جنود نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم في أرض العمليات".

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ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي‎.

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