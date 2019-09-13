المفوضية الأوروبية: نتابع عن كثب المباحثات التركية الأمريكية حول المنطقة الآمنة

بروكسل/ الخليج 365

قالت المفوضية الأوروبية إنها تتابع عن كثب المباحثات بين الولايات المتحدة وتركيا لتشكيل منطقة آمنة شرقي الفرات شمالي سوريا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مايا كوسيانيتش في مؤتمر صحفي في بروكسل، الجمعة.

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وأضافت "بشكل عام ، يجب أن يكون الهدف منع نشوب نزاعات مسلحة جديدة في شمال شرق سوريا".

وأردفت "لا يمكن تحقيق حل مستدام في سوريا إلا من خلال الانتقال السياسي بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة".وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، أعقبه تنفيذ دوريات برية وجوية مشتركة في شرق الفرات في إطار المرحلة الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة.

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