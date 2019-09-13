اعتقال معارض في الجزائر لأنه “أضعف معنويات الجيش”

الخليج - سكاي نيوز

قال محامي المعارض الجزائري البارز كريم طابو إن موكله أدوع أمس الخميس الحبس المؤقت بتهمة “إضعاف معنويات الجيش”.

وقال مصطفى بوشاشي لوكالة الصحافة الفرسنية إن قاضي التحقيق وجه التهمة لطابو في جلسة أمس بمحكمة القليعة.

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واتهم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي أسسه طابو، رجال أمن بلباس مدني بتوقيف و”اختطاف” المعارض الجزائري مساء الأربعاء في العاصمة.

ويعد طابو من أبرز الوجوه المعروفة بدعمها التظاهرات الراهنة المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشارك أيضا في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في فبراير/شباط الماضي.

وشغل طابو، 46 عاما، منصب الأمين العام لأقدم حزب معارض في الجزائر (جبهة القوى الاشتراكية)، قبل أن يستقيل منه لخلافات مع قيادته.