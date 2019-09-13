صحيفة الخليج الالكترونية شهد أحد شوارع الحي المشهور باسم «حي العرب» بالعاصمة البريطانية لندن، حادثة طعن جديدة ذهب ضحيتها شاب عربي، هو سابع قتيل شهدته عاصمة الضباب خلال تسعة أيام، والقتيل رقم 105 منذ بداية 2019م وحتى الآن في لندن المعروفة باسم «عاصمة الطعن بالسكين».

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تتسبب في مقتل شاب عربي بـ«سكين» في لندن.. والضحية فارق الحياة وهو يتمتم: «يا رب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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