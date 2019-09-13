“المرور” يوضح الحالة المستثناة من تطبيق مخالفة عدم ربط حزام الأمان

كشفت الإدارة العامة للمرور عن الحالة التي لا يتم فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائدي المركبات.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على استفسار أحد المواطنين، تم تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان بحقه رغم أن مركبته قديمة، حيث أكد المرور أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان لا يتم تطبيقها إلا على المركبات من موديلات 1985 فما فوق.
يذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة من 150 إلى 300 ريال في حال عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة.
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