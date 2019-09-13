غدا.. كويكب بطول 370 مترا يمر بالأرض

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال خبير في وكالة الفضاء الأوروبية (ESa)، إن كويكبا يبلغ طوله 370 مترًا سيمر بالأرض على مسافة حوالي 5 ملايين كيلومتر من مساء غد السبت إلى يوم الأحد.

وقال ديتليف كوشني، الخبير لدى الوكالة المعنية بالفضاء التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الكويكب سيكون مرئيا من الأرض، لكنه لا يشكل تهديدا على البشر.

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وذكر كوشني أن “الكويكبات التي تمر داخل مدار القمر – على مسافة تصل إلى 400 ألف كيلومتر من الأرض – مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا”، مضيفا أن الكويكبات ذات المسارات الأبعد لا تراقبها وكالة الفضاء الأوروبية.

وأوضح “كوشني”، أن ما هو غير عادي في الكويكب المنتظر مروره بالأرض، “2000 كيو دابليو 7″، هو طوله مقارنة بين 880 كويكبا على قائمة الوكالة للكويكبات الخطرة، حيث يأتي هذا الكويكب بين أفضل 20 كويكبا من حيث الطول.

وذكر “كوشني”، إنه سيكون بإمكان المهتمين رؤية الكويكب من خلال تلسكوب.