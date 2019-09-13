هواوي مستعدة لمشاركة تقنية 5G مع مشترى غربي

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أوضحت شركة هواوي على لسان مؤسسها ورئيسها التنفيذي، رين تشنغ Ren Zhengfei، أنها مستعد لمشاركة تقنية الجيل الخامس (5G) مع مشترين غربيين محتملين، وذلك وفقاً لمقابلة مع مجلة (The Economist).

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وقال رين: إن هواوي مستعدة لمنح المشترين إمكانية الوصول الدائم إلى براءات الاختراع والتراخيص والتعليمات البرمجية والمخططات التقنية والمعارف التقنية الخاصة بإنتاج 5G الحالية من هواوي مقابل رسوم تدفع لمرة واحدة.

ويُسمح للمقتني بتعديل التعليمات البرمجية المصدرية، مما يعني أنه لن يكون لدى هواوي أو الحكومة الصينية سيطرة افتراضية على أي بنية تحتية للاتصالات تم إنشاؤها باستخدام المعدات التي تنتجها الشركة الجديدة.

وتأتي تعليقات رين في الوقت الذي تظل فيه شركة الاتصالات الصينية غارقة في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إدراجها في القائمة السوداء التجارية الأمريكية في شهر مايو لأسباب أمنية وطنية.

وقد حد هذا الأمر من محاولاتها لطرح الجيل التالي من تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم، حيث تزعم الولايات المتحدة أن معداتها يمكن استخدامها للتجسس من قبل وكالات الاستخبارات الصينية.