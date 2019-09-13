ردا على فيديو "الهروب"... نتنياهو: "حماس" تحاول استهدافي

وأجرت صحيفة "ماقور ريشون" (المصدر الأول) العبرية، صباح اليوم الجمعة، حوارا مع نتنياهو، أوضح من خلاله أن حركة حماس لا تحاول استهداف المواطنين الإسرائيليين فحسب، وإنما تعمد على استهدافه هو شخصيا، وإبعاده عن قيادة البلاد، على حد قوله.

وأفادت الصحيفة العبرية، ذات الطابع الديني، بأن نتنياهو أوضح أنه سبق وأن وقع تحت ضغط الصواريخ من قبل، وبأن "هروبه" أو وقوعه تحت ضغط إسقاط الصواريخ على رأسه ليس الحدث الأول من نوعه في حياته.

وأكد نتنياهو في تعليقه على سؤال الصحيفة العبرية، أنه شارك في حرب الاستنزاف، حينما كان جنديا، وكذلك في بقاع الأردن، وهو وقائع أو عمليات سقط خلالها على رأسه الصواريخ أو ما شابه.

Advertisements

وكانت وسائل الإعلام العبرية، قد نشرت، مساء الثلاثاء الماضي، شريطا فيديو يوضح إجلاء نتنياهو أو هروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أشدود وأشكلون، شمال قطاع غزة، بعدما أطلقت 5 صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنتين.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أول أمس الخميس، حوارا مع نتنياهو، حول قضايا بعينها، في وقت أكد أن لحظة "هروبه" من صواريخ فلسطينية أطلقت عليه من قطاع غزة، أنه التزم بتعليمات الشاباك "المخابرات الإسرائيلية الداخلية".

وأجاب نتنياهو على سؤال القناة العبرية، حول تلك اللحظة، بأنه تعامل مع لحظة الهروب بهدوء وبحالة من البرود التام، وبأنه تحدث مع الحضور بكل هدوء، وانسحب من القاعة بكل هدوء وبرود أيضا، بناء على تعليمات الشاباك.