وأضاف المسماري في المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: محاولة الهجوم على قاعدة الجفرة تم التخطيط في تركيا بتمويل قطري — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) September 13, 2019 "سكاي نيوز"، أن "الهجوم على قاعدة الجفرة تم التخطيط له في تركيا بتمويل قطري". "سكاي نيوز"، أن "الهجوم على قاعدة الجفرة تم التخطيط له في تركيا بتمويل قطري". وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أنه "تم استهداف الكلية الجوية في مصراتة التي تنطلق منها الطائرات المسيرة، وتم تدمير 19 آلية للميلشيات الإرهابية حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني الليبي يعلن التصدى لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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