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الجيش الوطني الليبي يعلن التصدى لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة

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وأضاف المسماري في

"سكاي نيوز"، أن "الهجوم على قاعدة الجفرة تم التخطيط له في تركيا بتمويل قطري".

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أنه "تم استهداف الكلية الجوية في مصراتة التي تنطلق منها الطائرات المسيرة، وتم تدمير 19 آلية للميلشيات الإرهابية حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة".

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