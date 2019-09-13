الحكومة المصرية ترد على مزاعم التكلفة الباهظة لـ"المونوريل"

وذكر المركز أنه تواصل مع وزارة النقل، مشيرة إلى أنها نفت تلك الأنباء، ‏مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتنفيذ مشروع "المونوريل" بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم"، بحسب موقع "مصراوي".

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وقالت وزارة النقل "إن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي "المونوريل" تقدر بـ2.695 مليار يورو شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، وبعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2.217 مليار يورو، وهي تكلفة مناسبة مقارنة بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم".

وأضافت الوزارة أن "المشروع سوف يحدث تغييرا في مفهوم وسائل النقل الجماعي وخدمته لأغراض التنمية العمرانية، حيث إنه سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وبكافة المحافظات المصرية فيما بعد".

وأوضحت أن "إجمالي أطوال مشروعي "المونوريل" تبلغ 96 كم، بعدد محطات 33 محطة، منها 4 محطات تبادلية، بواقع كل مشروع محطتان، فبالنسبة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يوجد محطتان تبادليتان، الأولى محطة تبادلية مع القطار المكهرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية مع محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدينة نصر، وبخصوص مونوريل خط 6 أكتوبر فيوجد محطتان تبادليتان، الأولى محطة تبادلية مع القطار السريع العلمين/العين السخنة في مدينة السادس من أكتوبر، والأخرى بمحطة "بولاق الدكرور" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو شمال الجيزة".

وأشارت الوزارة إلى أن المشروعين أقل من حيث التكلفة بالمقارنة مع المشروعات المماثلة على مستوى العالم، مضيفة أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في البنية الأساسية العمرانية.