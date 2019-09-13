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وذكر المركز أنه تواصل مع وزارة النقل، مشيرة إلى أنها نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتنفيذ مشروع "المونوريل" بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم"، بحسب موقع "مصراوي".
© REUTERS / Vasily Fedosenko
وأضافت الوزارة أن "المشروع سوف يحدث تغييرا في مفهوم وسائل النقل الجماعي وخدمته لأغراض التنمية العمرانية، حيث إنه سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وبكافة المحافظات المصرية فيما بعد".
وأوضحت أن "إجمالي أطوال مشروعي "المونوريل" تبلغ 96 كم، بعدد محطات 33 محطة، منها 4 محطات تبادلية، بواقع كل مشروع محطتان، فبالنسبة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يوجد محطتان تبادليتان، الأولى محطة تبادلية مع القطار المكهرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية مع محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدينة نصر، وبخصوص مونوريل خط 6 أكتوبر فيوجد محطتان تبادليتان، الأولى محطة تبادلية مع القطار السريع العلمين/العين السخنة في مدينة السادس من أكتوبر، والأخرى بمحطة "بولاق الدكرور" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو شمال الجيزة".
وأشارت الوزارة إلى أن المشروعين أقل من حيث التكلفة بالمقارنة مع المشروعات المماثلة على مستوى العالم، مضيفة أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في البنية الأساسية العمرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية ترد على مزاعم التكلفة الباهظة لـ"المونوريل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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