شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة مشتركة لمنظمتين دوليتين إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت البعثة المشتركة لمنظمتى المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى، الدوليتين المستقلتين، اليوم الجمعة، إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد غد الأحد.

وذكر بيان مشترك صادر عن المعهدين، أن البعثة تضم 32 عضوا، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد سينتشرون فى 19 دائرة انتخابية على الأقل فى جميع أنحاء البلاد أثناء الانتخابات، لتدوين الملاحظات التى يتم رصدها، وإصدار بيان أولى للنتائج التى توصلوا إليها فى ندوة صحفية من المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن "المعهد الوطنى الديمقراطى" و"المعهد الجمهورى الدولى"، هما منظمتان مستقلتان غير ربحيتين وغير حزبيتين، تعملان على دعم وتعزيز الحرية والمؤسسات الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم ومساعدة المواطنين على المشاركة فى التخطيط الحكومى.