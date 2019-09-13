الأرصاد السعودية تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم من رياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وسحب رعدية ونشاط فى الرياح السطحية تستمر حتى الساعة العاشرة مساء ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والعلا والمهد وبدر .

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