شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة قائد سابق فى ميليشيا جيش لبنان الجنوبى للنيابة العسكرية لاتهامه بالعمالة لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحال جهاز الأمن العام اللبناني، القيادى العسكرى السابق فى ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" عامر الفاخورى، إلى النيابة العسكرية؛ وذلك لاتهامه بالاتصال بإسرائيل والعمالة لصالحها.



وذكر الأمن العام اللبنانى فى بيان اليوم الجمعة أنه تم إيقاف (ضبط) الفاخورى والذى كان يتولى إدارة سجن الخيام (بمحافظة النبطية جنوبى لبنان) وأنه جرى التحقيق معه واعترف بتعامله مع إسرائيل والعمل لصالحها.

وأشار إلى أن الفاخورى أقر خلال التحقيقات أنه عقب خروجه من لبنان عام 2000 (تزامنا مع الانسحاب العسكرى الإسرائيلى من الجنوب اللبناني) قام بالدخول إلى إسرائيل والحصول على هوية وجواز سفر إسرائيلي.

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وأفاد البيان أنه فى ختام التحقيقات تم إحالته إلى النيابة العامة العسكرية استنادا إلى قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى بيتر جرمانوس، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وكان القضاء العسكرى اللبنانى قد أدان فى عام 1998 عامر الفاخورى بارتكاب جرائم العمالة لصالح إسرائيل، وعوقب حينها بحكم غيابى بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما.



ويُتهم عامر الفاخورى بارتكاب جرائم اعتقال وتعذيب بحق لبنانيين داخل سجن الخيام الذى كان يخضع لإمرته إبان فترة الاحتلال الإسرائيلى لجنوب لبنان. وتقدم اليوم عدد من المحامين اللبنانيين ببلاغات إلى النيابة العامة مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاخوري، مشيرين إلى وجود أوامر قضائية بضبطه عن اتهامات تفيد ارتكابه جرائم اختطاف وتعذيب بحق لبنانيين لصالح إسرائيل.



وعاد الفاخورى إلى لبنان قبل أيام ودخل مطار رفيق الحريرى الدولى (بيروت) مستخدما جواز سفره الأمريكي، كونه يحمل الجنسية الأمريكية، اعتقادا منه بسقوط الحكم الصادر ضده وذلك بانقضاء المدة القانونية للتقادم وزوال كافة الملاحقات القضائية بحقه، غير أن جهاز الأمن العام المسئول عن المطار والمنافذ فى لبنان، قام بمصادرة جواز سفره وسمح له بالدخول، قبل أن يُستدعى لاحقا قبل يومين ويتم حبسه احتياطيا بمعرفة الأمن العام بقرار من سلطات التحقيق القضائية العسكرية.



وينص قانون العقوبات اللبنانى على أن الحد الأقصى لسقوط الدعاوى الجنائية بالتقادم، يبلغ 20 سنة.



وحظيت الميليشيا شبه العسكرية المسماة بـ "جيش لبنان الجنوبي" بدعم إسرائيلى قوى فى مواجهة المنظمات والفصائل الفلسطينية واللبنانية، حيث كان ينتشر فى عدد من مناطق الجنوب اللبناني، ضمن إطار منطقة الحزام الأمنى (المنطقة العازلة لقرابة 50 كم) الذى أنشأته إسرائيل فى الجنوب اللبنانى عقب الانسحاب الجزئى من لبنان عام 1985 ، إلى أن تفكك جيش لبنان الجنوبى بالكامل عام 2000 تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلى من الجنوب اللبنانى فى نفس العام.