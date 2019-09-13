إصابة إثنين بقذائف إرهابية في عفرين شمالي سوريا

عفرين/ الخليج 365

أصيب مدنيان بجروح، الجمعة، في مدينة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا، إثر إصابتهم بشظايا قذائف المدفعية، أطلقت من مناطق سيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن مدينة عفرين تعرضت لقذائف المدفعية انطلاقا من قرية باصلحايا.

وأضافت المصادر أن شظايا القصف المدفعي أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين.

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وفي وقت سابق من اليوم، أصيب 13 مدنيًا في حصيلة أولية جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة عفرين.

وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة، أن التفجير وقع قبيل صلاة الجمعة، وأسفر عن إصابة 13 مدنيًا بينهم أطفال بحسب حصيلة أولية.

وتحقق قوات الأمن المحلية التي وصلت إلى موقع التفجير، في احتمال مسؤولية تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" عن الهجوم.



يشار إلى أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يسيطر على مدينة تل رفعت المجاورة لعفرين، ويستهدف منها مواقع الجيش السوري الحر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.