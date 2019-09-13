ليبيا.. طيران "الوفاق" يستهدف قاعدة الجفرة ومنطقة العربان

وليد عبد الله/ الخليج 365



أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا الجمعة، استهداف طيرانها لقاعدة الجفرة الجوية (وسط) التي تبعد عن الخطوط الأمامية للقتال 600 كلم جنوب شرق طرابلس.



وقال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن "الطيران الحربي نفّذ طلعات قتالية استهدفت مضادات أرضية وتمركزات لقوات حفتر في قاعدة الجفرة ليلة البارحة -الخميس- ومنطقة العربان صباح الجمعة".



وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الاشتباكات المسلحة تجددت صباح الجمعة بين قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق في منطقة سوق الخميس امسيحل والخلة جنوبي طرابلس.

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وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.



وتسبب الهجوم على طرابلس بسقوط أكثر من 1000 قتيل، وتشريد ما يزيد على 100 ألف شخص، بحسب الحكومة.



وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.