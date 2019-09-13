قطر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ديار بكر

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365

أعربت قطر الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

Advertisements وعبر البيان عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب تركيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

والخميس، استشهد 7 مواطنون وأصيب 10 آخرون بجروح بالغة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر منظمة "بي كا كا" الانفصالية في قضاء "قولب"، بولاية ديار بكر.

وأكد بيان صدر عن ولاية ديار بكر، الخميس، أنّ عبوة ناسفة وضعها إرهابيو "بي كا كا" في طريق بريف قضاء "قولب" انفجرت أثناء عبور آلية كان على متنها مواطنون أثناء توجههم لجمع الحطب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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