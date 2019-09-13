تعّرف على موعد بيع أجهزة الآيفون الجديدة في السعودية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

ستبدأ المتاجر وشركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر 2019 عمليات البيع الرسمي للأجهزة الجديدة التي كانت وقد طرحتها شركة ابل الامريكية ومن ضمنها أحدث إصداراتها من هواتف الآيفون التي حملت هذا العام اسمًا جديدًا، هو iPhone 11 Pro وPro Max، بـ 3 كاميرات، تضم تقنيات متطورة، وشاشة OLED محسنة.

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ويأتي هاتف آيفون 11 برو الجديد بنوعين: النوع الأول آيفون 11 برو بقياس 5.8 بوصة، والنوع الثاني آيفون 11 برو ماكس بقياس 6.5 بوصة. وكلا الهاتفين يأتي بشاشة من نوع OLED مع معدل تباين 2،000،000:1، ومستوى سطوع بمعدل 1،200 شمعة، وكفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 15 %. وتطلق الشركة على تقنية الشاشة Super Retina XDR.

أما المواصفات الداخلية، فيحتوي الهاتف على معالج A13Bionic الجديد الذي يدعم العديد من التقنيات الذكية، ويدعم الهاتف كذلك تقنية Dolby Vision، وتقنية DolbyAtmos.

وأكدت أبل أن هواتف آيفون الجديدة تعتبر أفضل هواتف ذكية تتعلم ذاتيًّا بفضل الذكاء الاصطناعي. كما تدعم الهواتف تقنية شبكات الواي-فاي الجديدة من الجيل السادس Wi-Fi 6.