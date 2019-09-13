لودريان يزور السودان 16 سبتمبر لدعم الحكومة الانتقالية

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الخرطوم- سبوتنيك. وقال مسؤول وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزير الخارجية الفرنسي لودريان سيزور الخرطوم يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار تأكيد دعم المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية في السودان".
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وأعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أن الحكومة الجديدة وضعت جملة من الأهداف لإنجازها خلال ستة أشهر وهي تمثل أولويات بالنسبة لها، ومن بينها تحقيق السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وتعزيز دور المرأة بالمجتمع وإصلاح أجهزة الدولة الرسمية.
وقال صالح إن "الحكومة الجديدة، وضعت 10 أولويات لتحقيقها خلال الأشهر الستة الأولى للفترة الانتقالية، أبرزها: تحقيق السلام المستدام ووقف الحرب، ومعالجة أزمة الاقتصاد خاصة ارتفاع الأسعار، وتكوين لجنة مستقلة خلال للتحقيق في المتهمين بفض ساحة الاعتصام وتعزيز دور النساء لضمان مشاركتها الحقيقة في المجتمع، إضافة إلى إصلاح أجهزة الدولة وتحديد أوجه العلاقة بين الحكومة المركزية مع وحكومات الولايات".
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