شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: خروقات حوثية للهدنة بقصف موقع للجيش وأحياء سكنية بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى اليمني، اليوم الجمعة، عن وقوع خروقات وانتهاكات عدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية، قامت بها ميليشيات الحوثى الانقلابية، خلال قصف مواقع للجيش والأحياء السكنية بمحافظة الحديدة

وأوضح المركز المركز الإعلامى لألوية العمالقة التابع للجيش اليمني- وفقا لقناة "العربية" الإخبارية أن الأحياء السكنية فى مدينة حيس جنوب الحديدة، تعرضت لقصف عشوائى كثيف بقذائف مدفعية ثقيلة أطلقتها ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى هجوم واسع على مديرية التحيتا شنته ميليشيات الحوثي، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية والصاروخية باتجاه مواقع القوات المشتركة جنوب وشرق المديرية.



وأضاف أن الهجوم تم من محاور عدة، متزامناً مع قصف مدفعى عنيف نفذته الميليشيات بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية "بى 10"، فى الوقت الذى استخدمت عناصر الميليشيات خلال الهجوم قذائف "ار بى جي" وقذائف صاروخية والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 و عيار 14.5.

كما استأنفت الميليشيات، جولات التصعيد العسكرى بالقصف المكثف على مناطق الفازة والجبلية على الخط الساحلى جنوب وغرب التحيتا.