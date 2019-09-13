شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى انفجار ضخم بمدينة عفرين شمال سورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هز انفجار ضخم اليوم (الجمعة) الطريق فى بلدة راجو بمركز مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا.



وأفادت مصادر ميدانية ـ حسبما أفادت (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وحدوث أضرار مادية كبيرة فى مكان الحادث، دون أن تشير إلى حجم هذه الخسائر.

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ولم تعلن أى جهة أو جماعة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن .