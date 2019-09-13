مقتل 3 مدنيين بهجمات للنظام السوري على إدلب

إدلب/ براق قراجا أوغلو، أشرف موسى، أدهم كاكو/ الخليج 365

قتل ثلاثة مدنيين، الجمعة، جراء هجمات شنتها قوات النظام على محافظة إدلب شمالي سوريا.

وشن النظام منذ ساعات الفجر، هجمات جوية وبرية على بلدتي كفرنبل وكفروما، وقرى سرجة وحاس، وشنان، ومعرزيتا في إدلب.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) للأناضول، أن القصف المدفعي للنظام خلف قتيلًا في كفروما وقتيلين في كفرنبل.

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وذكرت المصادر أن مقاتلات روسية نفذت غارات ليلًا على قرى عيناتا، وبينين، وشينان في إدلب.

وبعد توقف لمدة 12 يومًا، عادت روسيا الداعمة للنظام، أمس الخميس، إلى شن غارات جوية على أحياء مدنية في إدلب.

ومنذ توقيع تركيا وروسيا اتفاقية مناطق خفض التصعيد في إدلب، في 17 سبتمبر/أيلول 2018، أودت هجمات النظام والروس على تلك المناطق بحياة ألف و282 مدنيًا، بينهم 219 إمرأة و341 طفلا، فيما وصل عدد الفارين من المناطق التي تتعرض للقصف نحو مناطق آمنة وخاصة قرب الحدود مع تركيا إلى مليون و42 ألفًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.