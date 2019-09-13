13 مصابًا بتفجير مفخخة في عفرين شمالي سوريا

عفرين/ عمر قوباران/ أدهم كاكو/ الخليج 365

أصيب 13 مدنيًا في حصيلة أولية جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة، أن التفجير وقع قبيل صلاة الجمعة، وأسفر عن إصابة 13 مدنيًا بينهم أطفال بحسب حصيلة أولية.

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ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) هرعوا إلى مكان التفجير ونقلوا المصابين إلى المراكز الطبية، مؤكدًا أن التفجير أدى إلى إلحاق خسائر مادية في محيط موقع الحادث.

وتحقق قوات الأمن المحلية التي وصلت إلى موقع التفجير، في احتمال مسؤولية تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" عن الهجوم.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، قتل شخصان وأصيب 9 آخرين جراء تفجير دراجة نارية مفخخة في عفرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.