شاهد بالفيديو: إعصار مدمر يضرب السواحل الإسبانية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإعصار يضرب إحدى المناطق الإسبانية، حيث تظهر واضحة حركة الإعصار الذي أخذ ينتقل بسرعة كبيرة مدمرا كل ما في طريقه.

ظهور الإعصار جاء تزامنا مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها المناطق الإسبانية، وتتضح من الصور مدى قوته في السماء، مما يهدد المنطقة بسواحلها.

وأصدرت السلطات الإسبانية تحذيرا باللون الأحمر في مدينتي أليكانتي وفالنسيا بسبب حالة الطقس السيئة.