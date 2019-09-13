حبس معارض جزائري بتهمة إضعاف معنويات الجيش

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ونقل موقع "تي إس أيه" الجزائري، عن المحامي عبد الغني بادي، قوله إن طابو تم إيداعه في الحبس المؤقت بقرار من قاضي محكمة القليعة بولاية التيبازة.
© AFP 2019 / FAROUK BATICHE
وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي، قيد التأسيس، قد أعلن، في وقت سابق، توقيف زعيمه الشاب كريم طابو، وأوضح في بيان له أن طابو كان يتجول في العاصمة حين اقترب منه أشخاص أبلغوه أنهم من جهة أمنية، وطلبوا منه مرافقتهم.
وشغل كريم طابو بين العامين 2007 و2011، منصب السكرتير الأول للحزب التاريخي المعارض "جبهة القوى الاشتراكية"، الذي أسسه الزعيم الثوري الراحل حسين آيت أحمد غداة استقلال الجزائر في 5 يوليو/ تموز 1962. ثم غادر الحزب ليؤسس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حزبه الخاص "الحزب الديمقراطي الاجتماعي".
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