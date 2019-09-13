- 1/2
- 2/2
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الجمعة أنه من المتوقع أن تستمر حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي حتى يوم الانتخابات البرلمانية للكنيست، على الأقل، والمقرر يوم الثلاثاء المقبل.
© AFP 2019 / JACK GUEZ
وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي اتخذ عدة إجراءات لتحسين جهوزيته استعدادا لاحتمال نشوب تصعيد مبادر من قبل المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة، وأهم هذه الخطوات هي رفع مستوى حالة التأهب، وتعزيز قواته على حدود قطاع غزة، في ظل توقعات بحصول مواجهات عنيفة قرب السياج الحدودي.
وأوردت الصحيفة أن القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب تخشى من استغلال المنظمات الفلسطينية لأيام المعترك الانتخابي، وتحاول تصعيد الموقف، خاصة اليوم الجمعة، بعد توجيه دعوات فلسطينية للخروج في "مسيرة العودة"، اليوم الجمعة، والتي تأتي تحت عنوان "لنمحو اتفاق أوسلو من تاريخنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.