جامعة سعودية تتصدر قائمة أفضل 20 جامعة عربية









اسماء السيد - بيروت: حصلت جامعة الملك عبد العزيز على المركز الأول في ترتيب الجامعات العربية، وفقاً لتصنيفات "تايمز" لجودة التعليم العالي.

وحلّت جامعة الملك عبد العزيز بجدة في المركز الـ201 على مستوى العالم، وهو أعلى مركز لجامعة عربية في تصنيفات "تايمز" لعام 2020، تلتها جامعة الفيصل بالرياض في المركز الـ251 على مستوى العالم والثاني عربياً.

وفي المركز الثالث جاءت جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، ثم الجامعة الأميركية في بيروت رابعة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المركز الخامس.

وجاءت مصر في المركز الأول من حيث عدد الجامعات ضمن الـ20 الأوائل عربياً بـ8 جامعات، تلتها السعودية بـ6 جامعات، فالإمارات بجامعتين.

وضمت القائمة الكاملة للتصنيف 1300 جامعة في 92 دولة، مع مراعاة التصنيفات التعليمية لجودة التعليم وحجم البحوث وسمعتها، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية.

وحصلت جامعة أكسفورد البريطانية على لقب أفضل جامعة في العالم للسنة الرابعة على التوالي.

وواصلت الجامعات الأميركية السيطرة على عدد من المراكز الأفضل ضمن التصنيف العالمي، حيث حصلت على 7 من أفضل 10 جامعات و60 من أفضل 200 جامعة.

وجاءت الجامعات العربية العشرون الأوائل في التصنيف العالمي على النحو التالي:

1. جامعة الملك عبد العزيز بجدة (مركز 201 على مستوى العالم)

2. جامعة الفيصل بالرياض (مركز 251 على مستوى العالم)

3. جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين (مركز 301 على مستوى العالم)

4. الجامعة الأميركية في بيروت (مركز 351 على مستوى العالم)

5. جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (مركز 351 على مستوى العالم)

6. جامعة أسوان بمصر (مركز 401 على مستوى العالم)

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7. جامعة المنصورة بمصر (مركز 401 على مستوى العالم)

8. جامعة قطر (مركز 401 على مستوى العالم)

9. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (مركز 501 على مستوى العالم)

10. جامعة الملك سعود (مركز 501 على مستوى العالم)

11. جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية (مركز 501 على مستوى العالم)

12. جامعة قناة السويس في الإسماعيلية (مركز501 على مستوى العالم)

13. جامعة بني سويف في مصر (مركز 601 على مستوى العالم)

14. جامعة القاهرة (مركز 601 على مستوى العالم)

15. جامعة فرحات عباس سطيف 1 بالجزائر (مركز 601 على مستوى العالم)

16. جامعة كفر الشيخ في مصر (مركز 601 على مستوى العالم)

17. جامعة الملك خالد في أبها (مركز 601 على مستوى العالم)

18. جامعة الشارقة في الإمارات (مركز 601 على مستوى العالم)

19. جامعة عين شمس في مصر (مركز 801 على مستوى العالم)

20. الجامعة الأميركية في القاهرة (مركز 801 على مستوى العالم)