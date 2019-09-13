سعوديات يتحدين المجتمع المحافظ بالتجول من دون العباءة السوداء (صور)

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نشرت نساء سعوديات صورا لهن على وسائل التواصل الاجتماعي وهن يرتدين عباءاتهن بالمقلوب، فيما ارتدت أخريات عباءات مفتوحة أو ملونة، للاحتجاج على "قيود المجتمع" المفروضة عليهن.
وتوقفت المواطنة السعودية، مشاعل الجالود (33 سنة)، عن ارتداء العباءة تماما، مفضلة التجول في المراكز التجارية بملابس ملونة.
من جهتها، قالت الشابة مناهل العتيبي (25 عاما) لوكالة "فرانس برس": "منذ أربعة أشهر، منذ أن جئت إلى الرياض، وأنا لا أرتدي العباءة"، مضيفة: "أعيش مثلما أريد، أتصرف بحرية، لست مقيدة، لا يفرض علي لباس لست مقتنعة به".© AFP مشاعل الجالود في الرياضسعوديات يتحدين المجتمع المحافظ بالتجول من دون العباءة السوداء (صور)
وتقلصت في السنوات الأخيرة سلطة الشرطة الدينية في السعودية، لكن المدافعات عن حقوق النساء في المملكة ما زلن يخشين "المتشددين" في ظل عدم وجود قوانين حاسمة بهذا الخصوص.
وتقول الجالود في هذا الشأن: "ليست هناك قوانين واضحة، ولا حماية. قد أتعرض للخطر أو أتعرض لاعتداء من قبل المتطرفين دينيا لأنني أسير من دون عباءة".
وينظر إلى العباءة في البلاد على أنها رمز للاحتشام، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ألمح العام الماضي إلى تغيير محتمل في مسألة فرض ارتداء العباءة في الأماكن العامة، بعدما قال إن احتشام المرأة لا يعني لبسها لها.
ويعتبر عدم ارتداء العباءة في الأشهر الأخيرة أمرا محدودا جدا في المملكة، إلا أنه يشير إلى رغبة في دفع الحريات الاجتماعية قدما في الوقت الذي تشهد فيه السعودية حملة انفتاح كبرى.
المصدر: "أ ف ب"
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شاهد: نجوم نفذوا تحدي غطاء الزجاجة بطرق مذهلة.. ماريا كاري الأقوى
شاركت النجمة العالمية ماريا كاري في تحدي غطاء الزجاجة bottle cap challenge ولكن دون أن تقوم بتنفيذ أي حركات بهلوانية حيث اكتفت المغنية ذات الصوت القوي بالغناء أمام غطاء الزجاجة ليهتز من مكانه ويسقط. كذلك أطلق التحدي المغني جاستن بيبر ونجح في تنفيذه وطلب من زوجته هايلي بالدوين والنجم توم كروز تنفيذ التحدي، وبالفعل قامت زوجته بالمشاركة من خلال فيديو ظهرت فيه وهي تنفذ التحدي بالاعتماد على دراجة هوائية. كما طلبت من كايلي جينر تنفيذ التحدي بدورها لتقوم بتنفيذه في قلب البحر بطريقة مبتكرة وذكية جدًا حتى أن شقيقتها كيم كارداشيان أعجبت بطريقة التنفيذ وشجعتها بشدة لكنها لم تشارك بعد في هذا التحدي. الجدير بالذكر أن تحدي غطاء الزجاجة يجتاح العالم وشارك به مجموعة من أبرز النجوم بينهم جيسون ستاثام والمغني جون ماير. كما شارك به عدد من نجوم كرة القدم كان أبرزهم سيرجيو راموس وإبراهيموفيتش. المزيد: شاهد: النتائج إما مذهلة أو مضحكة.. تحدي غطاء الزجاجة يُثير جنون العالم رد قوي من بول بوجبا على إبراهيموفيتش في تحدي غطاء الزجاجة..هذا ما فعله فيديو: منافسة قوية بين مشاهير العالم في تحدي غطاء الزجاجة تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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لاعب ليفربول يُعلن عن مكافأة مالية ضخمة لمن يعثر على كلبه
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اعتماد سلم رواتب المعلمين الجديد في السعودية
صرح وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل شيخ، بأن سلم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية الذي صُدر مؤخرًا سيكون له نتائج إيجابية على المعلمين والمعلمات، نظرًا لكونه يُقدم حوافز أكثر ومميزات أفضل. فيديو: ماذا تعرف عن السن المناسبة لتعلم اللغات الأجنبية؟ 7awi 1 فيديو: ماذا تعرف عن السن المناسبة لتعلم اللغات الأجنبية؟ شاهد أيضاً: فيديو: ماذا تعرف عن السن المناسبة لتعلم اللغات الأجنبية؟ وقال الوزير السعودي أن كل المعلمين والمعلمات سيتم تسكينهم، كما أنهم سيحافظون على جميع مميزاتهم المالية في السلم الجديد، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد علاوات أكبر من العلاوات السابقة، وكذلك تم اعتماد سقف رواتب أعلى من الرواتب السابقة، بالإضافة إلى تقديم مكافآت للقيادات التربوية. صور: كل ما تريد معرفته عن النظام التعليمي في ألمانيا 7awi 1 صور: كل ما تريد معرفته عن النظام التعليمي في ألمانيا شاهد أيضاً: صور: كل ما تريد معرفته عن النظام التعليمي في ألمانيا وأضاف آل شيخ أن لائحة الوظائف التعليمية التي اُعتمدت مؤخرًا تعد استثمارًا للمملكة في رأس المال البشري، مضيفًا أنه تم إدخال التطوير المهني وتجويد العملية التعليمية كأهم الأسس في عملية تنمية وتمهين وظيفة المعلم. اختراع ثوري جديد من جوجل سيلغي المدارس وسيرفع مستويات الذكاء البشري 7awi 1 اختراع ثوري جديد من جوجل سيلغي المدارس وسيرفع مستويات الذكاء البشري شاهد أيضاً: اختراع ثوري جديد من جوجل سيلغي المدارس وسيرفع مستويات الذكاء البشري المزيد: علوم التجسس.. تخصص جامعي جديد في ألمانيا! صور: مُدرس يحوّل فناء المدرسة إلى خريطة مُجسمة صور: هذه الدول تقدم تعليمًا جامعيًا مجانيًا.. تعرف عليها الروبوتات بدل المعلمين في المدارس؟ تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي
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10 نساء غيرن وجه العالم
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كانت هذه تفاصيل خبر سعوديات يتحدين المجتمع المحافظ بالتجول من دون العباءة السوداء (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.