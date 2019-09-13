دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بيطري مصري يفتتح عيادة تجميل نسائية بالكويت ويجري 37 عملية لسيدات وفتيات

تمكّن طبيب بيطري مصري من خداع كثير من السيدات والفتيات الكويتيات، وأجرى لهن عمليات تجميل دون الحصول على شهادات أو ترخيص بمزاولة هذه المهنة، التي لا تتماشى على الإطلاق مع كونه بيطريًّا يعالج الحيوانات والطيور وما شابه ذلك.

رجال مباحث محافظة حولي، الواقعة على ساحل الخليج العربي، تمكنوا من إلقاء القبض الطبيب المزيف، بتهمة إجراء عديد من عمليات التجميل دون ترخيص لمزاولة المهنة، حيث وردت عدة شكاوى ضد هذا المعالج البيطري، الذي تنوعت العمليات التي قام بها للنساء والفتيات، الأمر الذي دفع رجال المباحث لضــبطه داخل العيادة التي اتخذها وكـرًا له.

وقال مصدر أمني كويتي، إن معلومات وردت إلى رجال مباحث محافظة حولي، عن قيام وافد بممارسة مهنة التجميل مرتديًا روب الدكتور الخاص بالتجميل، بدلًا من مهنته الحقيقية التي هي طبيب بيطري، مضيفًا أن رجـــال المباحث قاموا بالتأكد من المعلومات عن طريق أحد مصادرهم، وتبين أن المعلومات صحيحة، فتمت مداهمة العيادة الواقعة في ميدان حولي وضبط الدكتور البيطري الــذي اعترف في التحقيقات الأولــية بقـــيامه بإجراء نــحو 37 عملية تجميل تخص الفتيات والنساء من مختلف الجنسيات.

وعليه وجهت له عديد من التهم التي كان أحدها مزاولة مهنة من دون ترخيص، وبانتظار توجه النساء والفتيات اللاتي تعرضن لتشوهات وأخطاء طبية ارتكبها الدكتور المزور.

يشار إلى أن محافظة حولي من أكبر المحافظات الكويتية كثافة، وتقطنها عدة جاليات عربية مختلفة الجنسيات، بالإضافة إلى أنها تتميز بوجود عديد من المشاريع والمجمعات التجارية والسكانية الضخمة بها.