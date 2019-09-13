في اتصال هاتفي بعباس.. العاهل السعودي يدين تصريحات نتانياهو

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الملك سلمان بن عبد العزيز

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه نتانياهو عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح أن هذا الإعلان "يُعد تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأن المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

من جهته، ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حرص واهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز الكبير بالقضية الفلسطينية، ومواقف السعودية الدائمة والثابتة والحازمة تجاه فلسطين وشعبها في مختلف القمم والمحافل الإقليمية والدولية.

وأشاد عباس بدعوة المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ومراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات ووضع خطة تحرك عاجلة نحوه والتصدي له، مشيداً بالبيان الذي أصدرته المملكة وموقفها الذي وضع النقاط على الحروف.

شاهد أيضا: أول سعوديتين في تشغيل الرافعات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام