5 ملايين دولار مقابل معلومات لإلقاء القبض على 3 بسو ريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab مسلحون من تنظيم جماعة حراس الدين

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن برنامج المكافآت من أجل العدالة سيقدم مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى التعرف على مكان ثلاثة من كبار قادة جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا وهم أبو عبد الكريم المصري فاروق السوري وسامي العريدي.

واستعرض البيان تفاصيل المستهدفين قائلا إن أبو عبد الكريم المعروف أيضا باسم كريم هو مواطن مصري كان عضوا في مجلس شورى تنظيم حراس الدين عام 2018 وعمل وسيطا بين هذا التنظيم وجبهة النصرة.

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وأضاف أن فاروق السوري المعروف أيضا باسم سمير حجازي وأبو همام الشامي هو مواطن سوري قاتل في أفغانستان في التسعينيات من القرن الماضي وقام بتدريب مقاتلي القاعدة في العراق.

وأشار إلى أن العريدي المعروف أيضا باسم أبو محمود الشامي يعد مسؤول الشريعة في تنظيم حراس الدين وشارك في أعمال إرهابية، وفقا لوكالة "كونا".

وبحسب البيان فقد دفع برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية منذ انشائه في عام 1984 أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات ساعدت في تقديم "إرهابيين" إلى العدالة أو منع وقوع اعمال إرهابية في العالم.