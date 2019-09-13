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إصابة 31 شخصًا فى انقلاب حافلة بمنطقة الطائف فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 31 شخصًا، مساء الخميس، بجروح مختلفة بين المتوسطة والخطيرة؛ إثر حادث انقلاب حافلة ركاب وقع على طريق الخرمة – رنية فى منطقة الطائف، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

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انقلاب حافلة فى الطائف

 

وقالت السلطات السعودية إن كوادر الدفاع المدنى والهلال الأحمر تعاملت مع الحادث بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بوقوع  الحادث، حيث تم إرسال 9 فرق طبية إلى المكان.

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جانب من انقلاب الحافلة

 

وقال المتحدث الرسمى بصحة الطائف عبدالهادى الربيعى إن العمليات قامت بتحريك الفرق أولًا بأول وفقًا لقربها من موقع الحادث، مضيفًا أن عدد المصابين الذين استقبلهم مستشفى الخرمة العام وصل إلى 31 حالة.

 

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