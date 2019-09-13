شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين من بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال اليوم شابين فلسطينيين من مدينة بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم ، أن جيش الاحتلال اعتقل: مهدي عمر زيادة، ومنتصر حسين شختور، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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