القدس / عبدالرؤوف أرناؤوط / الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن بلاده قد تشن حربا على قطاع غزة "في أي لحظة".
تصريحات نتنياهو قالها للصحفيين خلال عودته من موسكو، التي بدأ زيارة لها الخميس، وفق القناة الإسرائيلية الـ13 (خاصة)، وتأتي قبل 4 أيام من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء.
كان نتنياهو قال لعدة وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بأنه "لا مفر من تنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة".
وعلى ذات الصعيد، قالت القناة الإسرائيلية إن الجيش "رفع مستوى الاستعداد للاشتباكات المتوقعة على حدود غزة اليوم".
وأضافت: "يخشى المستوى الأمني الإسرائيلي التدهور بسبب التقييم بأن إسرائيل ستمتنع عن الذهاب إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق".
وتابعت: "يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال إطلاق الصواريخ على التجمعات في غلاف غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع أو على مدار الأيام القليلة المقبلة حتى يوم الانتخابات، وكذلك الاحتكاك على السياج ومحاولات التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية".
واستدركت القناة الإسرائيلية: "ومع ذلك، ورغم حالة التأهب القصوى، لا توجد تعليمات خاصة لسكان الجنوب اليوم، كما أن الأنشطة هناك مستمرة المعتاد".
وستجري الانتخابات الإسرائيلية العامة الثلاثاء المقبل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: الحرب على غزة قد تقع في أي لحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.