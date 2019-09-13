بعد 22 عاما.. غوغل إيرث يكشف “الجثة المفقودة”

في نوفمبر 1997، خرج وليام مولت، البالغ من العمر 40 عاما، من ناد ليلي، لكنه لم يعد إلى بيته، ولم يظهر بعدها أبدا، أو على الأقل حتى وقت قريب.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت عملية البحث عن مولت، لكنها توقفت بعد أن عجز الجميع عن العثور عليه، ولم تظهر أي خيوط تدل على مكان وجوده.

لكن وبعد مرور قرابة 22 عاما، وبفضل برنامج “غوغل إيرث” عثر على بقايا ورفات مولت، عن طريق الصدفة البحتة، بحسب ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

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فقد قام شخص بمحاولة تكبير وتقريب صور التقطتها الأقمار الصناعية من غوغل لحيه السابق في فلوريدا، ولاحظ ما يشبه السيارة مغمورة في بحيرة، وفقا لما مكتب شريف (مأمور) مقاطعة بالم بيتشفي فلوريدا.

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب الشريف تيري باربيرا، الخميس، إن أحد السكان السابقين في حي “غراند آيلز” في ولنغتون بولاية فلوريدا كان يتفقد الحي على غوغل إيرث، عندما قام بتكبير المشهد في البحيرة، ورأى ما يشبه سيارة.

وأضافت أن الساكن السابق في الحي اتصل بالمالك الحالي للمنزل، الذي لجأ إلى استخدام طائرة درونصغيرة لتصوير الموقع، وتأكيد ما شاهده المستأجر السابق، وهو سيارة بيضاء اللون على حافة بركة خلف منزله.