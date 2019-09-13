لماذا يزداد وزن الإنسان مع تقدمه في العمر؟

الخليج - ار تي

يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة الوزن مع التقدم في العمر حتى ولو لم يتناولوا المزيد من الطعام أو الأطعمة التي تؤدي إلى السمنة، فما السبب في ذلك؟

كشف علماء من معهد كارولينسكا في السويد أن معدل دوران الدهون في الأنسجة الدهنية، وهو معدل إزالة الخلايا الدهنية وتخزينها، يتناقص في سن الشيخوخة، وهذا يجعل زيادة الوزن أكثر سهولة بغض النظر عن كمية الطعام التي يتناولها المرء.

وقد قام الباحثون بدراسة على الخلايا الدهنية لدى 54 رجلاً وامرأة على مدى 13 عاماً، وكشفت النتائج بأن جميع المشاركين أظهروا زيادة ملحوظة في الوزن.

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كما أجرى الباحثون دراسة على 41 امرأة خضعن لجراحة لعلاج البدانة، لمعرفة كيفية تغير معدل دوران الدهون، وكشفت النتائح بأن النساء اللواتي كان لديهن معدل منخفض من الدهون قبل الجراحة حافظن على وزن منخفض بعد تقدمهن في العمر.

وقال البروفيسور بيتر آرنر، مؤلف الدراسة: “تشير النتائج إلى أن العمليات في أنسجة الدهون لدينا تنظم التغيرات في وزن الجسم أثناء الشيخوخة بطريقة مستقلة عن العوامل الأخرى. يمكن أن يفتح هذا الاكتشاف طرقاً جديدة أمامنا لعلاج البدانة”

يذكر بأن الدراسات السابقة أظهرت أن إحدى الطرق التي يتم من خلالها تسريع معدل دوران الدهون، هي ممارسة التمارين الرياضية، وهذا يدل على أن النشاط البدني يمكن أن يكون الطريقة المثلى للحفاظ على وزن منخفض مع التقدم في العمر، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.