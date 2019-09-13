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الملابس الكاشفة تحرم سباحة أمريكية من الجائزة برغم الفوز
الجمعة 13 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أقصيت طالبة أمريكية من المنافسة خلال مسابقة للسباحة بعدما اعتبرت إحدى الحكام أن ملابس التي كانت ترتديها لم تغط جسمها بشكل كاف.
ورغم فوز بريكين ويليس (17 عاما) بإحدى المسابقات الأربع خلال منافسة بمدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، الجمعة، فإن المنظمين أبطلوا هذا الفوز بحجة ارتكاب السبّاحة "مخالفة مرتبطة بالزي".
فبحسب إحدى الأعضاء في لجنة التحكيم، يعود هذا القرار إلى أن ملابس السباحة التي كانت ترتديها المراهقة لم تكن تغطّيها بصورة كافية.
واعترضت مدرّبة لفريق آخر من التلميذات تدعى لورن لانجفورد، علنا على القرار، قائلة: "هؤلاء السبّاحات الشابات لا يُعاقَبن لأنهن يرتدين زي سباحة فاضحا أو مستفزا بل بسبب لون بشرتهن الداكن الذي يميّزهن عن زميلاتهن النحيلات ومن ذوي البشرة الفاتحة بأكثريتهن".
وأشارت إلى أن التلميذة كانت ترتدي ملابس البحر نفسها كزميلاتها لكنها كانت الوحيدة التي تلقت عقوبة بسبب الزي.
واضطرت إدارة المدرسة للتراجع عن قرار استبعاد السبّاحة معتبرة أن العقوبة "غير مجدية"، وأن الطالبة وقعت ضحية قرار استند إلى الطريقة التي يظهر فيها زيّها المدرسي التقليدي على جسمها.
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