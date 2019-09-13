تحذير في الكويت.. غرامة "البيجامة" ألف دينار

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يقترح القانون تغريم كل من يخل بالآداب العامة.

ويقترح القانون تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة عند التكرار.

واقترح المطيري 11 صفة تستوجب العقاب، وتتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي يحمل صوراً أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم)، والكتابة أو الرسم ومن في حكمهما - من دون تصريح من الجهات المختصة - على الجدران.

كما يتضمن مشروع القانون تغريم على "رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة، ومناداة الغير بعبارات خادشة وعنصرية، وتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع، والتعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات، والتغرير بهم وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو إيقاعهم في فخ المقالب".

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وتشمل التصرفات غير اللائقة أيضا "وضع الملصقات الإعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصة من دون إذن من صاحبها، والبصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة".

ومنح الاقتراح وزير الداخلية أو من ينوب عنه إصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة.

وأشار المطيري في المذكرة الإيضاحية للقانون، أنه يأتي "نظراً لما شهدناه في الفترة الأخيرة من انفلات أخلاقي، وظهور بعض السلبيات الدخيلة والغريبة عن المجتمع الكويتي كالتنمر والتلفظ بألفاظ خارجة بصوت مرتفع"، بحسب ما نشر القبس.

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مقدم من سكاي نيوز