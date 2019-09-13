شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية فى مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية، كما أعلن تدمير كافة ثكنات الطائرات التركية المسيرة فى مدينة مصراتة.

وقال الجيش الوطنى الليبى، فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، إن طائرتين سقطتا بمحيط معسكر "الجفرة" والثالثة قرب منطقة "الكفرة".

وأضاف البيان أنه تم تدمير كافة تكناث الطائرات التركية المسيرة بمدينة مصراتة بعد استهداف عدة مواقع فى المدينة من قبل سلاح الجو.

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