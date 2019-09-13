شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وانخفاض فى درجات الحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، ففى الوقت الذى تشهد فيه الإمارات ارتفاعا فى درجات الحرارة، نجد أن التوقعات تدور حول انخفاضها تدريجيا فى الكويت، بينما يتوقع الخبراء سقوط أمطار فى بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن طقس اليوم الجمعة بالمملكة سيشهد سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية أن يكون الطقس غداً صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح السبت مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الكويتية إن انحسار المنخفض الهندى وتقدم المرتفع الجوى من غرب البلاد يؤديان إلى انخفاض تدريجى في درجات الحرارة بدولة الكويت خصوصا فى فترة المساء.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيزالقراوي، أن أغلب الرياح في هذا اليوم ستكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، متوقعا أن يسود البلاد طقس حار نهارا وحار نسبيا في الليل مع زيادة الرطوبة النسبية في آخر الفترة.