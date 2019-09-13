شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشقاء يتنافسون فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أن هناك 6 أشقاء يتنافسون فى انتخابات دبى وأضافت أنه تم توجيه 4 إنذارات لمرشحين بسبب عدم الالتزام بالتعليمات التنفيذية التى وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات، بينما تم تسجيل طلب انسحاب مرشح واحد، وأصبح العدد الإجمالى للمنسحبين 3 منذ إعلان القائمة الأولية.

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