شكرا لقرائتكم خبر عن خمس دول أوروبية: ضم غور الأردن لإسرائيل انتهاك خطير للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عزمه ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة الى إسرائيل.

وأشارت الدول الخمس ، فى بيانهم الذى نشرته وزارة الخارجية الفرنسية ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، إلى أن وعد نتنياهو بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة فى حال فوزه فى الانتخابات المقررة فى 17 سبتمبر، إن تحقق ، فسيمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى.

ودعت تلك الدول طرفى الصراع إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون الدولى وخطوات تتعارض مع جهود التسوية بين فلسطين وإسرائيل استنادا إلى مبدأ حل الدولتين فى الحدود التى رسمت فى عام 1967.

وشددت الدول الخمس على أنه من غير المقبول اتخاذ أى إجراءات تزيد إحلال سلام عادل وطويل الأمد فى المنطقة تعقيدا

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