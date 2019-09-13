دبى تستحوذ على 27% من المشاريع الفندقية فى الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت دبى على 27% من المشاريع الفندقية قيد الإنجاز فى الشرق الأوسط حيث تشهد تنفيذ 173 مشروعاً فندقياً تضيف نحو 51 ألف غرفة لتقود الإمارة بناء الفنادق إقليمياً. وسجّل بناء الفنادق فى الشرق الأوسط أعلى مستوى وفقاً لتقرير نشرته شركات عالمية، التى خلصت إلى أن عدد المشاريع الفندقية قيد الإنجاز فى الشرق الأوسط بلغ 640 مشروعاً 181.890 غرفة بنمو سنوى 6%. وتستحوذ الإمارات على الجزء الأكبر من المشاريع الفندقية قيد الإنجاز فى المنطقة بنحو 219 مشروعاً تضيف 61.781 غرفة وهناك 345 مشروعاً تضيف 111.257 غرفة قيد الإنشاء حالياً فى المنطقة.

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