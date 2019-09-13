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اكتشاف 155 نقطة ضعف في هواتف آيفون تجعلها الأكثر خطورة
الجمعة 13 سبتمبر 2019
أعلنت شركة "إسيت" الأمنية أن عدد نقاط الضعف في هواتف "آيفون" ازداد خلال العام الأخير بمقدار الربع تقريبا.
ووفقا للباحثين، تم اكتشاف 155 نقطة ضعف في هواتف "آيفون" من يناير إلى يوليو من هذا العام، في حين سجل الخبراء فجوات أقل بنسبة 24% خلال النصف الأول من عام 2018 مشيرين إلى أن عدد الثغرات في أجهزة الأندرويد أقل بمعدل النصف.
وبحسب الشركة فإن برامج التجسس المدمجة تعتبر التهديدات الرئيسية التي تواجه مستخدمي أجهزة آيفون والذين غالبا ما يقعون ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.
وأشار الخبراء إلى أنه لا يمكن اعتبار أي نظام تشغيل آمنا 100% مؤكدين خطورة بعض التطبيقات الأساسية في جميع الهواتف الذكية على سبيل المثال تطبيق "ماسنجر".
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