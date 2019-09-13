الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق قاعدة الجفرة الجوية

وجاء في منشور بصفحة المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة "اسقاط طائرة تركية مسيرة فوق منطقة الجفرة".
وقاعدة الجفرة الواقعة في مدينة الجفرة في قلب الصحراء الليبية الجنوبية تُعد ثاني أهم قاعدة جويَة في البلاد. وقد تعرَضت القاعدة للقصف وشهدت بعض الاشتباكات في جوارها خلال الصراع الليبي عام 2011.
وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
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