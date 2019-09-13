الهيئة العامة للسياحة السعودية: المملكة تفتح أبوابها لسياح العالم بنهاية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح أحمد الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى فى السعودية، أن المملكة ستفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية هذا العام.
جاء ذلك فى كلمته في اجتماع منظمة السياحة العالمية فى دورتها الـ23 التى تنعقد فى مدينة سانت بطرسبورج الروسية فى الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر، ويرأس فيها وفد المملكة.
وقال الخطيب، إن المملكة تعتز وتفخر بكونها من أوائل الدول التى تعمل مع المنظمة فى الدراسات الأولية لمشروع قياس السياحة المستدامة MST.
وأضاف، "نعمل مع المنظمة على تطوير أدواتنا الإحصائية من خلال منهجية معرفة عدد الزوار، ونشير إلى عضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لجنة الإحصاءات السياحية وحساب السياحة"، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
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