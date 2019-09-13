شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح غادر مستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية ناجحة. ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميرى قوله إن الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوصات طبية تكللت بالنجاح. وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان مقررا عقده مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى. Advertisements

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