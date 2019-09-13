شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهادرة.. توقيع اتفاقية أوسلو بين فلسطين وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 13 سبتمبر 1993 تم توقيع اتفاقية أو معاهدة أوسلو، والتى تعتبر اتفاق سلام وقعته إسرائيل ويمثلها إسحاق رابين ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة فى الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات فى مدينة واشنطن الأمريكية ،بحضور الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون، وسمى الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التى تمت فيها المحادثات السرّية التى تمت فى عام 1991 أفرزت هذا الاتفاق فى ما عرف بمؤتمر مدريد.



ياسرعرفات وبيل كلينتون ورابين

واليكم أهم بنود الاتفاقية:

- تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعى للشعب الفلسطيني.

- تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضى فلسطين – أى كل فلسطين ما عدا الضفةالغربية وغزة).

- خلال 5 سنوات تنسحب إسرائيل من أراض فى الضفة الغربية وقطاع غزة.



ياسرعرفات ورابين

- تقر إسرائيل بحق الفلسطينين فى إقامة حكم ذاتى.

- إقامة مجلس تشريعى منتخب للشعب الفلسطينى فى الأراضى الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

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- إنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن فى الأراضى الفلسطينية.

- إسرائيل هى المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتى من أية عدوان.

بعد ثلاثة سنين تبدأ "مفاوضات الوضع الدائم" يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة. وتشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها:

القدس (من يتحكم بالقدس الشرقية والغربية والأماكن المقدسة وساكنيها...الخ).

اللاجئون (حق العودة وحق التعويض ..الخ).

المستوطنات فى الضفة الغربية والقطاع (هل تفكك أم تبقى أو تزيد زيادة طبيعة ومن يحميها السلطة أم الجيش الإسرائيلى - انظر الصورة).

الترتيبات الأمنية (كمية القوات والأسلحة المسموحة بها داخل أراض الحكم الذاتى ، والتعاون والتنسيق بين شرطة السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي).