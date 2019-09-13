رسمياً.. اعتماد تطبيق تقنية “فار” داخل ملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتماد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة للبدء بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، وذلك بدايةً من الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. واعتمد الاتحاد الدولي الملعب، بعدما استوفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاشتراطات المطلوبة؛ لاعتماد التقنية في الملعب. ويستضيف الملعب اليوم (الجمعة)، أولى مبارياته هذا الموسم، والتي تجرى بين فريقي ضمك والاتحاد ضمن الجولة الثالثة.

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