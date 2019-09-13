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شركة إل جي تستعد لإطلاق هاتف بشاشة قابلة للتدوير

الخميس 12 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

كشفت براءة اختراع جديدة تم تسريبها تخص هاتف لشركة إل جي، أوضحت أن الشركة الكورية تعمل على هاتف بشاشة قابلة للتدوير.



ووفقا لموقع BGR التقني، تم تسجيل براءة الاختراع في الحقوق الملكية الفكرية الكورية في أكتوبر من العام الماضي، وتم رصد البراءة في يونيو 2019.

وتوضح براءة الاختراع أن هاتف إل جي سيأتي بشاشة قابلة للتدوير بداخل إطار الهاتف، وتظهر البراءة أن شاشة الهاتف كبيرة بحجم شاشة الأجهزة اللوحية.

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وباتت معظم شركات الهواتف الذكية تعتمد على ميزة الشاشة القابلة للطي، ويبدو أن شركة إل جي اختارت طريقا آخر وقد يستغرق وقتا طويلا لتجربة الشاشة الجديدة قبل إطلاقها.

ولا يظهر وجود عدسة للكاميرا الأمامية والخلفية، ولم يتم الكشف عن كيفية عمل الكاميرا في حال تمت إضافة كاميرا مدمجة بالشاشة.

وحتى الآن لم تظهر تفاصيل أكثر حول الهاتف، ومن غير الضروري أن تكون البراءة هي التصميم الأخير للهاتف.

يذكر أن شركة إل جي تعمل على شاشة تلفاز قابلة للتدوير، ومن المتوقع أن يتم تسريب تفاصيل أكثر حول الأجهزة التلفاز في الفترة القادمة.